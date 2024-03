Sinner vence surpresa tcheca e se garante na semifinal em Miami

ROMA, 28 MAR (ANSA) - O tenista italiano Jannik Sinner conquistou sua 20ª vitória em 2024 ao triunfar sobre o tcheco Tomas Machac nas quartas de final do Masters de Miami, nos Estados Unidos.

Em pouco mais de uma hora de duelo, o tirolês fez valer seu grande favoritismo ao bater o adversário por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. O resultado positivo classificou Sinner para as semifinais do torneio.

Machac era uma das grandes surpresas do Aberto de Miami, pois o atleta de 23 anos empilhou vitórias em cima de rivais indigestos, como Andrey Rublev e Andy Murray. Antes de perder para Sinner, o tcheco havia ganhado do italiano Matteo Arnaldi.

Em 21 jogos disputados na atual temporada, Sinner ganhou 20 e poderá alcançar mais uma diante do russo Daniil Medvedev, que passou na fase anterior pelo chileno Nicolás Jerry.

Nos EUA, a Itália também está se destacando nas duplas femininas, pois Jasmine Paolini e Sara Errani passaram pelas russas Irina Khromacheva e Ekaterina Alexandrova e se classificaram para as semifinais do torneio.

As próximas adversárias das italianas serão as norte-americanas Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands. (ANSA).

