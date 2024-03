Sexta-feira da Paixão: o que abre e fecha no feriado?

A data católica da Paixão de Cristo, celebrada nesta sexta-feira (29), é considerada feriado no Brasil e em outros países do ocidente. Por isso, os atendimentos em agências bancárias, Correios e lotéricas serão diferenciados.

Repartições públicas

Por ser feriado nacional, os órgãos municipais não terão expediente, exceto os serviços de saúde, transporte, segurança e abastecimento de água e energia elétrica, que seguem com esquemas de plantão.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) afirma que todas as agências bancárias do país não vão abrir no dia 29. Carnês e contas com vencimento na data podem ser pagas no dia 1º de abril, sem cobrança de juros.

O Pix segue funcionando normalmente. Já as áreas de caixas eletrônicos podem abrir, dependendo da decisão da instituição bancária.

Bolsa de Valores

A Bolsa (B3) não vai funcionar nesta sexta-feira, assim como a de Nova Iorque (Nyse) e a Nasdaq. As negociações serão retomadas na segunda-feira (1).

INSS

As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vão ficar fechadas nesta sexta-feira. As atividades serão retomadas na segunda-feira, normalmente.

O telefone 135 estará disponível para informações durante todo o feriado.

Correios

As agências vão ficar fechadas nesta Sexta-feira da Paixão. O atendimento será retomado na segunda-feira, 1º de abril.

Lotéricas

Segundo a Caixa Econômica Federal, os donos das lotéricas podem escolher se abrem ou não.

Shoppings e comércio de rua

O funcionamento de lojas e comércio de rua é facultativo. Já os shoppings operam com horário reduzido. As lojas abrem das 14h às 20h, as praças de alimentação e áreas de lazer funcionam das 12h às 21h.

Postos de combustíveis

A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) afirma que os postos de combustíveis são obrigados a funcionar de segunda a sábado das 6h às 20h, inclusive em feriados.

Rodízio de veículos em SP

Na cidade de São Paulo, o rodízio de veículos estará suspenso nesta sexta-feira (29). Como não há restrições às placas de veículos de passeio aos finais de semana, o esquema será retomado na segunda-feira (01).