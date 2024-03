Sem fio e ambidestro: mouse que faz sucesso entre internautas está R$ 60

Quem trabalha ou estuda o dia todo na frente do computador, sabe que bons acessórios tornam essas horas mais confortáveis e práticas - e um dos mais importantes deles é o mouse.

O Guia de Compras UOL encontrou o modelo sem fio M170, da marca Logitech, que é queridinho entre os consumidores: registrou mais de 3.000 compras só no mês passado na Amazon, parceira do UOL. Um grande atrativo dele é ser ambidestro, ou seja, sua ergonomia atende bem a destros e canhotos. Veja o que mais ele tem de bom e o que diz quem já comprou:

O que o mouse sem fio tem de bom?

Sem fio, funciona a até 10 metros de distância do computador.

Conexão fácil com computadores e notebooks, via nano USB, que pode ser encontrado dentro do mouse, próximo à bateria.

Compatível com Windows, macOS, Chrome OS e Linux.

Com menos de 10 centímetros de comprimento e peso de cerca de 70 gramas, cabe na bolsa e na gaveta.

Tem controle de cursor de tamanho pequeno, ideal para espaços mais apertados.

Acompanha par de pilhas AA.

Funciona até 12 meses sem troca de pilhas, de acordo com o fabricante,

É ambidestro: pode ser usado por destros e canhotos.

O que diz quem comprou?

O Mouse sem fio M170 registra mais de 51.200 avaliações na Amazon, e recebeu 5 estrelas de 88% dos compradores, somando um total 4,8 notas positivas (de um máximo de 5). Leia o que diz quem comprou:

Mouse com clique suave e bom tamanho, conectou sem precisar de configuração. A cor também é muito linda!

Avaliação anônima da Amazon

Mouse pequeno, prático, portátil e atende as necessidades básicas - o que nem todo mouse atende. Por exemplo: comprei um de uma outra marca que eu não conseguia nem selecionar um texto porque acionava um duplo-clique toda vez e por isso decidi comprar esse. Tem ainda uma pilha inclusa, o que já facilita ainda mais para usar o periférico na hora que receber.

Caio HM

O mouse é bem confortável e rápido. Utilizo para trabalho e estou adorando. Pelo preço vale a pena.

Alice

Plug and play, já vem com pilha e tem espaço dentro dele para guardar o USB e não perder. Simples e eficiente.

André T.

Pontos de atenção

Alguns consumidores relatam que o mouse parou de funcionar em pouco tempo. Outros dizem que a bateria tem baixa duração. Confira alguns comentários:

Com três meses de uso ele parou de funcionar. Não foi a pilha. E não aconteceu nada com ele: não caiu, não bateu em nada, nada foi derramado nele. De um dia para o outro eu liguei o computador e ele não estava mais funcionando.

Paula Rinco Rodrigues Pereira

Decidi comprar o Mouse sem Fio M170, da Logitech, por ser uma marca conceituada e principalmente porque o produto prometia um baixíssimo consumo de energia, podendo durar até 12 meses sem trocar a bateria. Particularmente eu não esperava um desempenho de 12 meses... Se fosse a metade disso, para mim, estaria excelente. No entanto, a bateria não está durando mais do que dois dias.

Pedro Henrique

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).