Macron deixa Congresso após reunião com Pacheco

O presidente da França, Emmanuel Macron deixou o Congresso Nacional há pouco após se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O encontro durou cerca de 40 minutos. Alguns poucos parlamentares também participaram da recepção a Macron na sede do Legislativo brasileiro.

Não houve declarações dos participantes após o fim da reunião. A visita de Macron à sede do Legislativo faz parte de seus compromissos no Brasil nos últimos dias. O presidente francês já foi a Belém e ao Rio de Janeiro ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também esteve em São Paulo com o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Hoje, antes de visitar o parlamento brasileiro, teve série de compromissos com o presidente Lula, incluindo reunião bilateral.