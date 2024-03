Ibovespa oscila pouco na abertura em dia de agenda cheia antes de feriado

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa oscilava pouco nos primeiros negócios desta quinta-feira, em meio a uma agenda cheia antes do feriado na sexta-feira, incluindo o Relatório Trimestral de Inflação do Banco Central e taxa de desemprego no Brasil e dados de auxílio-desemprego e confiança do consumidor nos Estados Unidos.

Investidores ainda repercutem uma série de resultados corporativos de empresas com ações na bolsa paulista, incluindo os números de Gol, Azul, Marfrig, Cosan e Rumo.

Às 10h04, o Ibovespa caía 0,09%, a 127.580,07 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 17 de abril, tinha variação positiva de 0,07%.

