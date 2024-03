Ibovespa fecha em alta com apoio de Petrobras, mas saída de estrangeiro pesa no mês

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com um acréscimo modesto nesta quinta-feira, assegurado particularmente pelo avanço de Petrobras, com Marfrig disparando após resultado trimestral, enquanto Azul capitaneou as perdas após balanço e perspectivas para 2024.

A agenda macro também ocupou a atenção antes do feriado na sexta-feira, incluindo o Relatório Trimestral de Inflação do Banco Central e taxa de desemprego no Brasil e dados de auxílio-desemprego e confiança do consumidor nos Estados Unidos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,33 %, a 128.106,1 pontos, acumulando um acréscimo de 1,02% na semana, mas uma perda de 0,54% no mês.

Na máxima do dia, chegou a 128.363,98 pontos. Na mínima, a 127.270,19 pontos. O volume financeiro somou 20,97 bilhões reais, de uma média diária no mês de 24 bilhões de reais.

De acordo com o gestor Tiago Cunha, da Ace Capital, o desempenho do Ibovespa nesta quinta-feira teve suporte principalmente das ações da Petrobras, endossadas pela alta dos preços do petróleo no mercado externo.

No mês, porém, ele ressaltou que o Ibovespa continuou pressionado pela saída de capital externo, em parte refletindo um "short" (venda) indireto em China, diante da decepção com dados de atividade ou medidas do governo daquele país.

Um exemplo é a ação da Vale, que detém o maior peso no índice, e é sensível ao comportamento dos preços do minério de ferro, que tem a China como principal consumidor do insumo no mundo. Em março, o papel acumulou queda de mais de 5%.

Do lado do fluxo estrangeiro, dados da B3 mostram saída líquida de 6,23 bilhões de reais no mês até o dia 26, ampliando o déficit no mercado secundário de ações no Brasil para 23,57 bilhões de reais no ano.

Cunha ressaltou, contudo, que muitos papéis com sensibilidade ao mercado doméstico tiveram um desempenho positivo no mês, em boa parte apoiados nos resultados do último trimestre de 2023 e boas perspectivas para 2024.

Em Wall Street, o S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, fechou com variação positiva de 0,11%, enquanto o rendimento do título de 10 anos do Tesouro dos EUA marcava 4,2062% no final do dia, de 4,196% na véspera.

Em razão de feriado, as bolsas em Nova York também não funcionarão na sexta-feira, quando está previsto o índice de gastos com consumo pessoal (PCE) de março, uma medida de inflação bastante monitorada pelo Federal Reserve.