Moraes manda soltar coronéis da PM réus por omissão no 8 de janeiro

Do UOL, em São Paulo

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), mandou soltar três policiais militares do Distrito Federal réus por omissão durante os atos golpistas do 8 de janeiro de 2023.

O que aconteceu

Klepter Rosa, Fabio Augusto Vieira e Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues, ex-comandante do 1o Comando de Policiamento Regional, foram os coronéis liberados por Moraes.

O ministro substituiu as prisões preventivas por medidas alternativas. Os policiais terão de usar tornozeleira eletrônica, ficar em casa à noite, comparecer à Vara de Execução do DF toda segunda-feira, e estão proibidos de deixar o país e de se encontrar. Os portes de armas também foram suspensos.

Na decisão, Alexandre de Moraes considerou que as investigações já se encerraram e o comando da PM do DF já foi restabelecido sem eles, que não estão mais na ativa. Portanto, eles não têm mais como atrapalhar o andamento do caso, o que encerra os motivos para a prisão preventiva.

Outros quatro oficiais da PM tiveram seus pedidos de liberdade negados e continuarão respondendo aos processos presos. São eles o ex-comandante do Departamento de Operações Jorge Naime, o ex-subchefe do Departamento de Operações Paulo José Bezerra, o major Flavio Silvestre de Alencar e o tenente Rafael Pereira Martins.

Alexandre entendeu que eles continuam na ativa, e, por isso, não houve "qualquer alteração na situação" deles.

Omissão

Os sete policiais são réus por abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, omissão em cumprir com seus deveres legais de policiais, além de dano a patrimônio público.

Eles foram denunciados pela PGR (Procuradoria-Geral da República) e tiveram as denúncias recebidas pela Primeira Turma do STF na sessão virtual que foi de 9 a 20 de fevereiro deste ano.

O tribunal entendeu que os policiais poderiam ter evitado as invasões aos prédios dos Três Poderes, se tivessem agido corretamente.

De acordo com a denúncia, os policiais foram omissos diante dos atos de 8 de janeiro. Segundo a PGR, eles tinham conhecimento das movimentações golpistas no acampamento bolsonarista montado em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, mas "se abstiveram de cumprir os deveres de proteção e vigilância que lhes são impostos".

Na interpretação da Procuradoria, a omissão significou que os policiais "aderiram subjetivamente às ações delitivas". A denúncia afirma que alguns oficiais sofreram "contaminação ideológica" e aderiu a "teorias conspiratórias sobre fraudes eleitorais e teorias golpistas".