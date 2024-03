Fornos de cremação e restos humanos são encontrados no México, em meio à crise de desaparecidos no país

Dois fornos de cremação clandestinos contendo dezenas de sacos com restos humanos foram encontrados na cidade de El Salto, Jalisco, México. Integrantes do coletivo Guerreros Buscadores de Jalisco, formado por familiares de pessoas desaparecidas, foram ao local após uma ligação anônima. O número de desaparecidos no país ronda os 100 mil, conforme o governo mexicano.

Membros dos Guerreiros Buscadores de Jalisco declararam, no domingo (24), terem encontrado pelo menos 25 sacos contendo restos humanos e dois fornos crematórios artesanais onde havia restos de corpos de pessoas cremadas.

"Começamos a avançar e vimos muitos ossos com terra e os sacos. Nunca imaginávamos que os sacos também estivessem cheios de ossos", disse Indira Navarro, integrante do grupo do coletivo.

Até o momento, não se sabe de quantas pessoas se trata, nem o sexo e a idade. Também foram encontradas garrafas com ácido industrial usado para dissolver os corpos.

Pouco depois da descoberta, membros do grupo e veículos de comunicação receberam ameaças.

Segundo a imprensa local, quase sem qualquer proteção das autoridades estaduais ou federais, os esforços de busca continuaram na terça-feira (26).

O governo de Jalisco teria informado que não há espaço para todos os corpos encontrados no Instituto de Ciências Forenses, de acordo com a estação de rádio da Universidade de Guadalajara em seu site.

Crise humanitária

De acordo com a secretária do Interior do México, Luisa María Alcalde, na semana passada, o número exato de pessoas desaparecidas no país era de 99.729.

Esta situação coloca o México numa crise humanitária que tem gerado críticas tanto de grupos de busca como da oposição, que acusam o governo de minimizar a magnitude do problema.

Esta é a oitava vez que grupos de busca encontram corpos cremados no estado de Jalisco neste ano, mas esta é a maior descoberta.

O coletivo Guerreiros Buscadores de Jalisco nasceu em janeiro passado e é formado por cerca de 100 famílias de desaparecidos de Jalisco. Como em outros estados afetados pela violência, seus membros denunciam a inação das autoridades diante dos desaparecimentos.

Outros oito grupos de familiares de pessoas desaparecidas operam em Jalisco. Estima-se que, na região metropolitana de Guadalajara, capital do estado com mais desaparecidos do México, existam mais de 14 mil pessoas desaparecidas.

Localizado na costa do Pacífico, o estado é a base do Cartel da Nova Geração de Jalisco, cujo principal rival é o Cartel de Sinaloa.