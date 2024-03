Tomate italiano é destaque em feira de alimentos no Rio

RIO DE JANEIRO, 19 MAR (ANSA) - Contar aos consumidores brasileiros as qualidades do tomate italiano em conserva e, assim, aproveitar a onda do aumento das importações de uma das mais famosas excelências italianas e europeias.

É esse espírito que move a participação do consórcio "Oì, pomodoro dell'Industria Bacino Centro Sud Italia" na Super Rio Expofood 2024, uma das principais feiras agroalimentares do Brasil e que acontece de 19 a 21 de março, no Rio de Janeiro.

Durante o evento, será apresentado o projeto "Meu Tomatì", financiado pela União Europeia e levado ao Rio com o apoio da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria.

"Contamos muito com esta iniciativa", disse Michele Sabatino, representante do consórcio, durante coletiva de imprensa.

"Levando em conta os dados econômicos de exportação que temos disponíveis, as expectativas são de aumento nas vendas", acrescentou.

Segundo Sabatino, a presença no Rio "é fundamental para informar aos brasileiros que nosso produto é mais caro que outros não só devido a taxas ou custos de transporte, mas porque representa a excelência garantida por controles e certificações na Itália e na Europa".

O evento representa também "um novo ciclo de iniciativas organizadas pela Câmara de Comércio para incentivar o crescimento das relações comerciais e a consolidação das relações econômicas entre Itália e Brasil", disse a presidente da instituição, Renata Novotny. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.