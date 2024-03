Tesouro estuda emitir títulos sustentáveis em reais para balizar mercado doméstico

Por Bernardo Caram

BRASÍLIA (Reuters) - Após o lançamento no mercado internacional de títulos de dívida pública em dólar vinculados a compromissos socioambientais, o Tesouro Nacional avalia emitir papeis sustentáveis em reais, disse à Reuters o subsecretário da Dívida Pública da pasta, Otávio Ladeira.

“Estamos estudando o tema, como um segundo passo, após a consolidação das emissões sustentáveis em dólares”, afirmou.

O estudo, inicialmente noticiado pelo jornal Folha de S.Paulo, vem após o Tesouro entrar no mercado dos chamados títulos verdes com uma emissão que levantou 2 bilhões de dólares em novembro de 2023, operação considerada bem-sucedida.

O Ministério da Fazenda vem argumentando que o objetivo principal desses lançamentos não é gerar caixa para o governo, mas balizar operações similares pelo setor privado. Portanto, a emissão doméstica serviria para nortear emissões de títulos de dívida por empresas no mercado brasileiro.

Ladeira ressaltou que um possível lançamento de títulos sustentáveis em reais ainda não é um plano concreto e depende de estudos do Tesouro sobre o tema.

As emissões verdes são parte do plano de transformação ecológica do governo, colocado como prioridade pela equipe econômica, e são guiadas por um arcabouço no qual o Tesouro apresenta compromissos vinculados à arrecadação gerada pelas operações, como a destinação de recursos a programas sociais e ao financiamento de infraestrutura sustentável.