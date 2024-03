Novo vídeo denuncia violência policial contra detido na Itália

ROMA, 19 MAR (ANSA) - Um novo vídeo divulgado na última segunda-feira (18) denuncia um carabineiro da cidade de Modena, no norte da Itália, de supostamente esbofetear um homem depois de sua prisão.

Esta é a segunda gravação em uma semana que revela a violência policial exagerada no país europeu. No último dia 13 de março, um carabineiro, que parece ser o mesmo da filmagem recente, também foi gravado batendo em um homem detido antes de o colocar na viatura.

Após o caso vir à tona, o agente e seu colega de patrulha foram transferidos para outra missão não operacional, enquanto o Ministério Público abriu uma investigação sobre os vídeos.

As imagens foram compartilhadas no site do grupo "Welcome to Favelas". "Uma análise rigorosa das responsabilidades disciplinares foi imediatamente iniciada contra o soldado", afirmou o Comando Geral dos Carabineiros, que tomou conhecimento do caso "só agora", apesar de o vídeo ser datado de um ano atrás.

"Mesmo neste caso, assim que tivemos conhecimento do vídeo, este foi prontamente remetido às autoridades judiciárias".

As autoridades italianas organizaram também uma série de investigações internas, "já em andamento", para "verificar se os superiores dos militares envolvidos realizaram as atividades de controle e instrução esperadas sobre temas específicos ao pessoal contratado". (ANSA).

