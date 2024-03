Dia de São José: quem foi o 'pai adotivo' de Jesus e por que foi escolhido

São José é o santo cuja data litúrgica é celebrada pela igreja católica no dia 19 de março. E, embora o nome José seja comum a diversos personagens históricos e apareça em diversos pontos da Bíblia, o homenageado na data é ninguém menos do que o pai adotivo, por assim dizer, de Jesus Cristo.

Conhecido como José Carpinteiro e José Operário, São José é considerado o padroeiro dos trabalhadores e padroeiro universal da igreja. Além, claro, de ter sido o tutor do menino Jesus.

Descendência nobre e participante do plano de salvação

Se a Jesus é comumente atribuída à descendência de Davi, um dos reis mais importantes de Israel e personagem "peso pesado" no Antigo Testamento, o motivo é São José.

Embora não seja o pai biológico de Jesus Cristo - afinal, de acordo com a narrativa bíblica, Maria, mãe de Jesus, o gerou de forma milagrosa -, José foi o pai de criação do Filho de Deus. E José, sim, era descendente de Davi, e natural de Belém.

Sobre o nascimento de Jesus, embora cercado de controvérsias em relação ao local exato, é dito que teria ocorrido justamente em Belém porque, à época, as famílias deveriam regressar à terra natal para um recenseamento. Por isso que José e Maria teriam deixado Nazaré, onde viviam, rumo a Belém.

Antes do nascimento de Jesus, no entanto, José e Maria foram escolhidos para darem a luz ao Filho de Deus.

Maria, em vista de gerar Cristo em seu ventre, foi preservada do pecado original. É a Imaculada Conceição. E José foi escolhido para participar deste plano de salvação. Ele abraçou a missão de ser o esposo de Maria e pai adotivo de Cristo por causa da sua abertura de mente e coração para Deus.

Felipe Cosme Damião Sobrinho, padre e professor da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo

Relação pai e filho

Como tutor e "pai" de Jesus, há de se imaginar o tamanho da importância e influência de José na vida do Filho de Deus. Não há, porém, muitas referências na Bíblia entre a relação pai e filho de José e Jesus. O que se sabe é que Jesus seguiu os caminhos profissionais de José.

"Há a ideia de que José era carpinteiro e que Jesus aprendeu o ofício com o pai, como era muito comum à época", diz Dayvid da Silva, padre e coordenador do curso de Teologia da PUC-SP.

"Sempre vai aparecer no Evangelho de Mateus a figura do protetor, ao Menino e à sua mãe, Maria. Temos a situação em que um anjo aparece a José em sonho dizendo que ele tinha de fugir para o Egito por causa da perseguição de Herodes. Ele ouve o anjo e age para proteger. É interessante que, em latim, há um termo 'pater et custos', que é pai e tutor, pai e protetor. Essa ideia de proteção e tutela aparece de forma muito clara em Mateus", completou.

E a proteção de José a Jesus e Maria, posteriormente, seria estendida a outras pessoas. "Ele é visto na igreja como o pai protetor, ele guardou a família sagrada. E, assim, ele guarda a igreja e todos aqueles que se consagram a Cristo. São José foi declarado protetor dos trabalhadores em 1955 pelo papa Pio XII", aponta Cosme Damião Sobrinho.

A relação pai e filho durou pouco tempo. De acordo com registros históricos, José morreu antes de a vida pública de Jesus começar. Portanto, ele não teria acompanhado a missão de Jesus; tampouco, a morte e ressurreição.

Devoção em segundo plano?

Se São José foi uma figura tão importante para Jesus, por que, dentro da igreja católica, o peso dado à Maria é maior?

"A figura de Maria, desde os primeiros tempos do cristianismo, foi muito trabalhada. E não é à toa, uma vez que é por meio do 'faça-se' de Maria que tudo acontece para os cristãos. Jesus se encarna no ventre de Maria, ela se torna a mãe do Cristo. Então, desde o início dos tempos, a figura de Maria foi vista como uma figura que transparece santidade. E as pessoas sempre tiveram muita consideração pela figura de Maria", analisa Dayvid da Silva.

São José recebeu em 8 de dezembro de 1870 pelo papa Pio IX o título de padroeiro da igreja católica. O fato foi relembrado pelo papa Francisco em uma carta chamada "Patris Corde" - "Coração do Pai", em latim - em 2020, em celebração aos 150 anos da titulação. Na carta, Francisco destaca pontos da vida de José e a importância do santo para a igreja.

Devoção a São José no Brasil

É de se imaginar que, em um país predominantemente católico como o Brasil, as homenagens a São José sejam numerosas. O santo batiza diversas cidades brasileiras e bairros em Estados como Alagoas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. O Estado do Ceará tem São José como padroeiro.

"É uma devoção no Brasil muito antiga, do tempo da colônia. Inclusive, com as irmandades religiosas. Se chove no dia de São José, para o homem do campo, significa um ano de fartura", pontuou Felipe Cosme Damião Sobrinho.

Oração para São José

Salve, guardião do Redentor

e esposo da Virgem Maria!

A vós, Deus confiou o seu Filho;

em vós, Maria depositou a sua confiança;

convosco, Cristo tornou-Se homem.

Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós

e guiai-nos no caminho da vida.

Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem,

e defendei-nos de todo o mal. Amém.

Texto publicado originalmente em 19/03/2022