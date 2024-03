China deve manter taxa referencial de empréstimos em março

XANGAI/CINGAPURA (Reuters) - A China deve manter a taxa referencial de empréstimo na quarta-feira, segundo uma pesquisa da Reuters, depois que o banco central deixou inalterada na semana passada uma importante taxa de juros, em um momento em que a economia em geral está começando a mostrar alguns sinais de melhora.

A taxa primária de empréstimos (LPR), normalmente cobrada dos melhores clientes dos bancos, é calculada a cada mês, depois que 20 bancos comerciais designados submetem as taxas propostas ao Banco do Povo da China.

Em uma pesquisa com 27 observadores do mercado realizada esta semana, todos os entrevistados esperavam que tanto a LPR de um ano quanto a de cinco anos sejam mantidas.

A maioria dos empréstimos novos e pendentes na segunda maior economia do mundo baseia-se na LPR de um ano, que está em 3,45%.

Enquanto isso, a China fez em fevereiro sua maior redução de todos os tempos na LPR de cinco anos, que serve como taxa de referência para hipotecas, para 3,95%, a fim de sustentar o mercado imobiliário em dificuldades.

O forte consenso para a definição da LPR neste mês ocorre depois que o banco central deixou inalterada a taxa de juros de empréstimo de médio prazo (MLF) na semana passada, já que as autoridades continuaram a priorizar a estabilidade da moeda.

"O renminbi se enfraqueceu em relação ao dólar este ano, e uma redução nesta fase poderia desencadear uma pressão adicional de depreciação sobre a moeda", disse Julian Evans-Pritchard, chefe de economia da China na Capital Economics, em uma nota.

"As autoridades pretendem evitar essa depreciação, conforme indicado por seu compromisso de manter a estabilidade da taxa de câmbio no Relatório de Trabalho do Congresso Nacional do Povo."

A taxa MLF serve como um guia para a LPR e os mercados, em sua maioria, usam a taxa de médio prazo como um precursor de quaisquer mudanças nos referenciais de empréstimo, disseram analistas.

(Reportagem de Steven Bian e Winni Zhou em Xangai e Tom Westbrook em Cingapura)