Ações da China caem devido a preocupações com agravamento da crise imobiliária

XANGAI (Reuters) - As ações da China caíram nesta terça-feira, acompanhando as perdas dos mercados regionais, já que as preocupações com o aprofundamento da crise imobiliária no país e a demanda doméstica fraca compensaram os sinais de melhora na produção das fábricas.

A cautela diante de uma enxurrada de reuniões de bancos centrais globais nesta semana também manteve as negociações moderadas, com o Federal Reserve revisando sua política monetária em meio a novos sinais de que pode não cortar a taxa de juros dos Estados Unidos tão rapidamente ou tanto quanto se esperava há apenas alguns meses, o que manteria a pressão sobre o iuan da China.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,72%, assim como o índice de Xangai. O índice Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 1,24%.

O mercado acionário asiático em geral caiu em meio ao clima de cautela. As ações japonesas ficaram voláteis depois que o Banco do Japão, em uma ação amplamente esperada, encerrou anos de taxas de juros negativas e deu início ao primeiro aperto na política monetária do país desde 2007.

Dados de segunda-feira mostraram que a produção industrial e as vendas no varejo da China superaram as expectativas no período de janeiro a fevereiro, mas a fraqueza do setor imobiliário continua sendo um grande obstáculo para a economia e a confiança.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,66%, a 40.003 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,24%, a 16.529 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,72%, a 3.062 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,72%, a 3.577 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,10%, a 2.656 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,11%, a 19.857 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,05%, a 3.173 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,36%, a 7.703 pontos.