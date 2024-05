Saryne: Globo e BBB têm muito a aprender com Record em A Grande Conquista

Com tretas "pesadas" e dinâmicas que permitem "vingança", A Grande Conquista 2 (Record) tem muito a ensinar para a Globo, opina Bárbara Saryne no Central Splash de hoje (22).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Após a formação da Zona de Risco ontem (21), Any, Brenno e Kaio foram para a berlinda do programa e têm a chance de se salvar hoje, colocando alguém em seu lugar. "Não é um simples 'bate e volta', é uma vingança, e a gente gosta disso", explicou Saryne.

Lucas Pasin disse que dinâmicas como essas permitem uma "confusão ainda maior" no reality.

Maycon detona Globo

No Central Splash de hoje, Bárbara e Pasin também entrevistaram Maycon, o primeiro eliminado do BBB 24 (Globo).

O ex-BBB criticou a edição do reality e falou, principalmente, sobre "absurdos" dentro do contrato com a emissora. "O que eu ganho financeiramente da Globo hoje, por todo o meu período de contato, eu tiraria em um mês de trabalho", explicou. "É como se eu tivesse sido sequestrado e tivessem pedido uma fortuna para me soltar".

Maycon ainda disse que chorou após assinar o contrato, e afirmou que a Globo tende a escolher seus favoritos no reality. "Tava nítido que eles têm seus preferidos", disse. "Me colocaram de palhaço de circo".

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso