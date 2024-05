PC do futuro vai ter tanta IA, que vai lembrar tudo que você fez

A Microsoft apresentou nesta segunda-feira (21) o seu conceito de PC do futuro. Nele, a IA (inteligência artificial) está presente em tudo: transcrevendo vídeos, identificando imagens e registrando tudo o que você faz, para ficar facilmente "buscável" no computador.

Além de apresentar novos computadores compatíveis com a nova tecnologia, a empresa mostra que quer competir com o Google e a Apple.

O que aconteceu

Em evento, a companhia apresentou o que eles chamam de PCs Copilot+, que são computadores com inteligência artificial integrada e têm chips parecidos com os presentes em smartphones.

Os novos PCs são a "razão mais convincente para atualizar seu PC em muito tempo", disse Yusuf Mehdi, chefe de marketing da Microsoft, durante o evento.

O que esses computadores do futuro têm de diferente

Os PCs Copilot+ tem processador Qualcomm (Snapdragon X Elite), parecidos com os usados em celulares, e vem com NPU (um chip específico para rodar atividades de inteligência artificial localmente). Na prática, isso se traduz em máquinas mais finas, que podem ficar até 20 horas longe da tomada e que executam tarefas de inteligência artificial localmente (sem precisar ter conexão com internet).

Recall é uma das experiências exclusivas presentes nesses novos computadores. O recurso permite buscar algo que você já viu antes no PC. Imagine uma linha do tempo em que você pode navegar por capturas de tela e encontrar atividades que você fez no passado, como uma imagem editada no mês passado ou uma página web que você acessou antes de ontem.

Recall é um recurso que permite buscar atividades passadas realizadas no PC; no exemplo, há uma busca por 'celeiro vermelho' e o sistema retorna uma imagem correspondente usada no Microsoft Power Point Imagem: Divulgação

Uma mãozinha para quem gosta de desenhar. Se você gosta de desenhar, o Cocreator poderá, baseado nos seus traços de um desenho no Paint, gerar uma imagem nova. Será possível fazer edições de fotos usando a mesma funcionalidade: por meio de traços, a inteligência artificial poderá personalizar a imagem.

Legendas automáticas. Sistema de inteligência artificial fará traduções ao vivo de qualquer áudio do seu computador, mesmo que ele esteja offline. Segundo a empresa, num primeiro momento, isso será feito apenas para o inglês.

Primeiros PCs Copilot+ estão em pré-venda nos EUA, partindo de US$ 999 (cerca de R$ 5.100), de marcas como Samsung, Asus, Acer, Dell, entre outros, com entrega prevista em 18 de junho. Ainda não há previsão para chegada dos computadores no Brasil. A Microsoft também anunciou novos laptops Surface com processador Qualcomm, que nos EUA.

Foco em computadores com chip de celular

A empresa promete maior compatibilidade de programas importantes para os novos computadores, como o pacote Adobe (Photoshop, Lightroom, Express, Illustrator e Premiere Pro), Capcut, djay Pro, entre outros.

Até então, a maioria dos PCs com Windows tem arquitetura x86 (usada em chips Intle e AMD). Com o anúncio desta segunda, a empresa mostra que quer ir em direção do uso de chips parecidos com os de celular (arquitetura ARM, feitos pela Qualcomm). Nisso, a Microsoft adota uma linha parecida com a da Apple, que deixou chips Intel para adotar de vez esses de celular nos novos MacBooks.

*Com agências internacionais