'Beast Games': como criador de programa ficou milionário

Uma das séries que têm chamado mais a atenção no Prime Video recente, "Beast Games" é comandado por Mr.Beast, cujo nome verdadeiro é Jimmy Donaldson, o youtuber de maior sucesso na atualidade. No programa, ele distribui dezenas de milhões de dólares até o prêmio final de US$ 5 milhões (R$ 30 milhões).

Mas de onde vem tanto dinheiro?

Mr.Beast ganha, por ano, entre US$ 600 e US$ 700 milhões. De acordo com a Time, essa receita vem dos vídeos que geram milhões em visualizações e acordos comerciais. As marcas pagariam entre US$ 2,5 milhões e US$ 3,5 milhões para aparecer nos vídeos.

Donaldson diz não ser rico, nem ter acesso a sua conta bancária. Esse controle financeiro é feito por um diretor de sua empresa e sua mãe é quem fiscaliza a conta principal.

Ele tem mais de 342 milhões de inscritos em apenas um de seus canais no YouTube. Segundo a plataforma Socialblade, ele já soma 69 bilhões de visualizações em seus 869 vídeos, que costumam mostrar sempre competições e pagam uma quantia generosa de prêmios.

Segundo o "New York Post", Donaldson mora em uma casa de 924m², comprada por US$ 320 milhões em 2018. A "Forbes", em 2024, estipulou sua fortuna em US$ 85 milhões.

O youtuber também criou uma marca de chocolates e salgadinhos chamada de Feastables. Para o lançamento, fez um vídeo como se fosse Willy Wonka.

"Reinvesti tudo até o ponto de -- você poderia alegar -- estupidez, apenas acreditando que teríamos sucesso".

Mr. Beast à Time

Programa controverso

Antes de lançar o "Beast Games", Mr. Beast foi processado por cinco participantes. Ele foi acusado de maus tratos, mas o youtuber não comentou as acusações após a divulgação.

Eles alegaram ter ficado sem alimentação adequada e com equipe médica insuficiente durante a gravação do programa. "Os participantes sabiam que enfrentariam uma competição potencialmente longa e desafiadora. Porém, eles dizem ter recebido muito mais carga do que o esperado", disse o advogado de um dos participantes a "Variety".

O contrato assinado pelos participantes do "Beast Games" prevê uma multa de US$ 500 mil por cada violação, segundo o "Business Insider".