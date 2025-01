Drone russo atinge prédio de apartamentos na Ucrânia, matando 4 pessoas, diz governador

(Reuters) - Um drone russo atingiu um prédio de apartamentos de vários andares na cidade ucraniana de Sumy, no nordeste do país, na madrugada de quinta-feira, matando quatro pessoas e ferindo nove, incluindo uma criança, informaram as autoridades regionais.

"Esta é uma tragédia terrível, um crime russo terrível. É muito importante que o mundo não pare de pressionar a Rússia por esse terror", disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy por meio do aplicativo de mensagens Telegram.

A Rússia lançou 81 drones contra a Ucrânia durante a noite, danificando estabelecimentos e casas em todo o país, disseram os militares ucranianos na quinta-feira.

A Força Aérea abateu 37 drones e outros 39 não atingiram seus alvos. Não foi especificado o que aconteceu com os cinco drones restantes.

O governador de Sumy, Volodymyr Artyukh, mostrado em um vídeo no Telegram em frente a um guindaste e pilhas de escombros, disse que os serviços de emergência estavam retirando os moradores de partes do edifício.

O ataque destruiu cinco apartamentos e danificou mais de 20 carros, segundo as autoridades. O trabalho no local continuava na manhã de quinta-feira, com os serviços de emergência compartilhando fotos de equipes de resgate vasculhando os escombros.

A região faz fronteira com a região russa de Kursk, onde a Ucrânia lançou uma incursão em agosto de 2024, e tem sido regularmente atacada por drones russos.

Ataque noturno na região de Odessa, no sul, também danificou um armazém de grãos, um hospital e duas residências particulares, sem causar vítimas, de acordo com o governador.

A Rússia nega ter deliberadamente como alvo os civis, mas milhares de pessoas foram mortas e feridas depois que as tropas de Moscou lançaram uma invasão em grande escala na Ucrânia em fevereiro de 2022.

(Reportagem de Ron Popeski e Anastasiia Malenko)