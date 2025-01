Trump diz que quer se encontrar com Putin em breve para falar sobre Ucrânia e armas

DAVOS, Suíça (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que quer se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, em breve para garantir o fim da guerra de quase três anos com a Ucrânia, lamentando o que ele chamou de enorme perda de vidas.

No período que antecedeu sua vitória eleitoral em 5 de novembro, Trump declarou várias vezes que teria um acordo entre a Ucrânia e a Rússia em seu primeiro dia no cargo, se não antes. Seus assessores agora admitem que a guerra levará meses para ser resolvida.

"Eu realmente gostaria de poder me reunir com o presidente Putin em breve para acabar com essa guerra", disse Trump, que retornou à Casa Branca na segunda-feira, ao Fórum Econômico Mundial em Davos por meio de um link de vídeo.

"E isso não é do ponto de vista econômico ou de qualquer outra coisa. É do ponto de vista de que milhões de vidas estão sendo desperdiçadas... É uma carnificina. E nós realmente temos que parar essa guerra."

Trump também disse que os esforços dos EUA para garantir um acordo de paz estavam em andamento, mas não deu detalhes.

