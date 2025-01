Donald Trump lança moeda meme $TRUMP pouco antes da posse e valor dispara

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou sua própria criptomoeda na noite de sexta-feira. A moeda meme $TRUMP subiu para US$ 6 bilhões em valor de mercado na tarde de sábado, com a maior parte dela detida por Trump e seus negócios.

Trump declarou $TRUMP como sua moeda oficial nas redes sociais. Várias outras moedas da marca Trump estão por aí, mas nenhuma com o seu endosso.

A moeda $TRUMP era negociada a US$ 30,48, com salto de 369% em seu valor nas 24 horas até as 15h15 (de Brasília). A capitalização de mercado é pouco acima de US$ 6 bilhões, de acordo com CoinMarketCap.com.

O site $TRUMP diz que 80% da moeda meme é de propriedade da CIC Digital, afiliada da Trump Organization, e de uma entidade co-proprietária da CIC chamada Fight Fight Fight.

O lançamento ocorre pouco antes da posse de Trump na segunda-feira. Trump supostamente emitirá ordens executivas sobre bitcoin e a indústria de criptografia em seu primeiro dia ou logo depois. Espera-se que ele adote um toque regulatório mais leve. Durante a campanha, Trump também disse que criaria uma reserva estratégica de bitcoin.

O bitcoin era negociado em queda de 0,54%, a US$ 103.897,60, nas 24 horas até o horário acima, após ter subido a US$ 105.865,22 mais cedo neste sábado, devido aos relatos de iminentes ordens executivas de Trump sobre o bitcoin. Fonte: Dow Jones Newswires