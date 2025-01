Yellen defende gastos da pandemia por terem evitado a perda de milhões de empregos

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, defenderá nesta quarta-feira a resposta do governo do presidente Joe Biden à pandemia da Covid-19, argumentando que os gastos com estímulo e outras políticas levaram a um crescimento robusto e evitaram a perda de milhões de empregos.

Em seu último discurso importante antes de deixar o cargo na terça-feira, Yellen argumentará que os cheques do governo Biden, os créditos fiscais mensais a crianças e o aumento dos benefícios de desemprego reduziram os principais riscos de queda, e que a inflação - que disparou no mundo todo - desacelerou mais cedo nos EUA do que em outros países ricos.

A economia dos EUA se saiu "notavelmente bem" após a pandemia, superou o desempenho de outras economias avançadas e teve desempenho melhor do que em recessões passadas, disse Yellen em trechos divulgados pelo Departamento do Tesouro. O ritmo da inflação reduziu drasticamente à medida que as interrupções no fornecimento diminuíram.

O governo Biden e os democratas no Congresso promulgaram a Lei do Plano de Resgate Americano, de 1,9 trilhão de dólares, em março de 2021, depois de mais de 3 trilhões de dólares em gastos com a Covid-19 aprovados durante o primeiro governo de Donald Trump em 2020.

As ações mantiveram os contracheques dos trabalhadores fluindo, pagaram o aluguel e colocaram milhares de dólares diretamente nas contas bancárias dos norte-americanos, fomentando aumentos acentuados nos gastos dos consumidores em um momento em que a economia era assolada pela escassez.

Yellen, que na semana passada fez uma rara concessão de que os gastos com estímulo podem ter contribuído "um pouco" para a inflação, argumentou nesta quarta-feira que eles compensaram substancialmente as lacunas de renda enfrentadas por cerca de 10 milhões de pessoas que perderam seus empregos ou deixaram a força de trabalho até o final de 2020.

Os gastos evitaram "dificuldades significativas" e apoiaram a demanda, o que permitiu que os norte-americanos voltassem a trabalhar rapidamente, o que, por sua vez, ajudou os EUA a evitar a erosão das habilidades e as consequências do desemprego de longo prazo, disse ela.

Uma política que visasse apenas a evitar o aumento de preços pós-pandemia, sem considerar as consequências para o emprego, teria resultado em gastos muito menores ou até mesmo contracionistas, disse Yellen.

A redução dos gastos provavelmente teria levado a uma produção e emprego muito menores, com potencialmente mais milhões de pessoas desempregadas, famílias sem renda para cumprir suas obrigações financeiras e gastos do consumidor sem brilho, disse ela.

Yellen disse que a economia dos EUA está indo bem agora, com crescimento sólido, inflação baixa e um mercado de trabalho forte, mas que é necessário mais trabalho para abordar as tendências estruturais que dificultam que muitas famílias tenham uma vida de classe média.