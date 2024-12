Angela Gandra, filha do jurista Ives, assume secretaria que foi de Marta na gestão Nunes

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) anunciou nesta quinta-feira, 26, a advogada Angela Gandra como a nova secretária municipal de Relações Internacionais. Ela assumirá o cargo no início do segundo mandato do emedebista, em janeiro.

Desde a última segunda-feira, 23, Nunes tem divulgado mudanças no secretariado, realocando aliados para abrir mais espaço ao bolsonarismo e a membros do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, em sua gestão.

Filha do jurista Ives Gandra Martins, Angela é formada em Direito pela Universidade de São Paulo (USP). Ela também é mestre e doutora em Filosofia do Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com passagem pela Universidade de Harvard como pesquisadora visitante. Ao anunciar a advogada, Nunes destacou que Angela fala sete idiomas e tem uma "relação muito boa com o mundo".

De 2019 a 2022, Angela Gandra foi secretária nacional da Família no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, durante a gestão de Jair Bolsonaro. Na época, era subordinada à então ministra Damares Alves (Republicanos), hoje senadora pelo Paraná, que a levou para o cargo devido a suas posições conservadoras.

Angela ganhou destaque em 2018 ao representar a União dos Juristas Católicos de São Paulo em uma audiência no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Na ocasião, comparou a descriminalização ao que chamou de "aborto jurídico", chamando a atenção de Damares.

Já no governo Bolsonaro, Angela atraiu até a atenção da imprensa internacional ao visitar a Polônia, onde defendeu a proibição do aborto. A visita ocorreu em meio a protestos no país pela descriminalização da prática, após uma decisão da Corte Constitucional polonesa endurecer as restrições ao procedimento.

Defesa de governos de extrema direita

Católica como o pai, sua família tem ligação com a Opus Dei, instituição vinculada à Igreja Católica conhecida por defender governos autoritários, geralmente de extrema direita.

Com a nomeação da advogada, a sigla de Nunes vai perder mais uma secretaria. O atual titular da pasta, o ex-deputado Ricardo Gomyde (MDB), deixará o cargo, que ocupou desde julho de 2024 após trocas súbitas no comando da pasta. Gomyde substituiu Aldo Rebelo (MDB), que liderou a secretaria brevemente após a saída de Marta Suplicy. Marta, então filiada ao MDB, deixou o governo para retornar ao PT e ser vice de Guilherme Boulos na disputa pela Prefeitura.

Angela Gandra também é professora na Universidade Presbiteriana Mackenzie, gerente jurídica da Faculdade Evangélica de São Paulo (FAESP) e sócia do escritório Gandra Martins, com atuação em Direito Constitucional, Tributário e Societário. Além disso, é membro da Academia Brasileira de Filosofia e da Academia Paulista de Letras Jurídicas.