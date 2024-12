Josias: Em 24h, Dino e Moraes ferveram cabeças de Lira, centrão e Bolsonaro

Num período de 24 horas, os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes, ambos do STF (Supremo Tribunal Federal), esquentaram as cabeças de vários políticos em Brasília, entre eles, integrantes do centrão e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), opinou o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL, nesta terça-feira (24).

Na segunda (23), além de suspender o pagamento de R$ 4 bilhões em emendas do Congresso Nacional, o ministro também pediu que a PF (Polícia Federal) abra um inquérito para apurar a liberação dessa modalidade de emendas e a suposta manobra de Arthur Lira (Progressistas), presidente da Câmara dos Deputados. A decisão de Dino foi uma resposta ao pedido do PSOL e outras entidades.

Já nesta terça, o ex-deputado Daniel Silveira —aliado de Bolsonaro— foi preso novamente pela Polícia Federal, no Rio de Janeiro, por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Silveira foi detido após descumprir o horário de recolhimento imposto como regra da liberdade condicional na última sexta-feira (20).

Ao Canal UOL, Josias avaliou que, com essas duas decisões, Dino e Moraes mostraram que continuam atentos aos movimentos, mesmo com o recesso judiciário.

Para dançar um tango, e movimentar o recesso, não basta a vontade de um par de relatores do Supremo, é indispensável uma manobra orçamentária aloprada, um desatino do viciado em cana como esse Daniel Silveira. Agora, Dino e Moraes sinalizaram que estão atentos a todos os movimentos do salão.

E fora a disposição dos dois de trabalhar no recesso, há também a informação de que está ativo o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. E o Paulo Gonet, todos sabemos, está lá manuseando mais de 800 páginas que a Polícia Federal produziu com as evidências, as provas recolhidas durante dois anos da investigação sobre o golpe. E tudo leva a crer que na primeira hora do retorno do judiciário ao trabalho, logo em fevereiro, essa denúncia ou as denúncias estarão saindo do forno da procuradoria.

Então, são três personagens muito importantes para a administração disso que eu estou chamando de fervuras nacionais, e os três estão ativos. O Dino, que cuida da encrenca do orçamento secreto e dessas emendas que insistem em desafiar a ordem judicial para que exista um mínimo de transparência e de rastreabilidade na Das verbas públicas, o Alexandre Moraes, que cuida de todos os inquéritos estrelados pelo Bolsonaro e seus cúmplices, e o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Os três estão em atividade durante o recesso. É sinal de que teremos em Brasília, Natália, um recesso atípico . Josias de Souza, colunista do UOL

