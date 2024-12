Venda de cimento no Brasil estaciona em novembro

SÃO PAULO (Reuters) - A comercialização de cimento no Brasil em novembro ficou praticamente estável ante o mesmo período do ano passado, totalizando 5,355 milhões de toneladas, informou nesta quinta-feira o sindicato de fabricantes, Snic.

Na comparação com outubro, as vendas de novembro recuaram 9,6%, acumulando no ano avanço de 4,3%, para 59,965 milhões de toneladas, segundo os dados da entidade.

Por dia útil, as vendas de novembro foram equivalentes a 255 mil toneladas, crescimentos de 5,5% sobre outubro e de 4,6% ante novembro de 2023.

No mês passado, o maior mercado, Sudeste, teve queda de 5,5% nas vendas de cimento ante um ano antes, para 2,36 milhões de toneladas. O Centro-Oeste foi a outra região onde o volume comercializado caiu, 5,8%, para 585 mil toneladas.

As quedas foram compensadas com crescimentos na outras regiões do país, com destaque para a alta de 8,1% no Sul, para 931 mil toneladas, enquanto o Nordeste apurou expansão de 7,4%.

