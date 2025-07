Moradores relatam ameaças após vídeo que mostra agressão de PMs em SP

Após circular nas redes sociais um vídeo que mostra policiais militares invadindo um imóvel para agredir um casal no último domingo, moradores da Cohab Raposo Tavares, na zona oeste de São Paulo, relatam ser, hoje, alvo de ameaças, intimidação e de novas invasões de imóveis. Eles afirmam ainda que os agentes determinaram que o comércio local baixasse as portas.

A SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) afirma que vai analisar as imagens e responsabilizar os envolvidos.

O que aconteceu

Ao menos cinco PMs aparecem nas imagens. No vídeo, obtido pelo UOL, os agentes participam da invasão a uma casa e agridem quem está no local, na abordagem ocorrida na noite de domingo.

"Estão batendo em mulher", grita uma das testemunhas. É possível ver o momento em que a vítima cai após ser agredida. Ao UOL, um motoboy de 26 anos, marido da vítima e também alvo das agressões, disse que ela foi ao chão após levar um soco no maxilar.

Mulher se levanta e é empurrada por PM ao tentar se aproximar do companheiro. "Se afasta, porra", grita o agente, enquanto o motoboy é agredido a golpes de cassetete dentro da casa. Após as agressões, o companheiro dela, que sofreu a maior parte das agressões, disse ter sido levado ao hospital, onde levou pontos no supercílio esquerdo.

PM não cita agressão em ocorrência

Desentendimento começou após apreensão de moto. O veículo estava sem documentação e era conduzido pela mulher do motoboy, que estava sem capacete e sem carteira de habilitação, segundo boletim de ocorrência obtido pelo UOL. Os agentes disseram que patrulhavam uma área onde ocorria um baile funk com circulação de motos sem placas.

PMs atribuíram ferimento no supercílio do motoboy a resistência à abordagem. A vítima desmentiu a versão: "Eu entrei em casa para pegar a documentação da moto. Aí, os policiais invadiram e começaram a me agredir. Levei socos, colocaram a minha cabeça no chão e pisaram em mim".

Segundo B.O., agentes declararam que o motoboy tentou agredir um PM. "Ele saiu de sua residência xingando os policiais e foi para cima deles, dizendo que iria agredi-los", disseram os PMs em depoimento à Polícia Civil. Segundo eles, o motoboy tentou agredir uma policial com um soco. "Foi necessário o uso da força para contê-lo", diz a versão dos PMs.

Motoboy negou as acusações de tentativa de agressão. "Durante a ocorrência, um dos policiais se alterou. Eu fiquei nervoso e me desentendi com ele. Nisso, uma policial colocou a mão em mim. Só afastei a mão, mas um dos policiais disse que eu tinha agredido ela", contou ao UOL.

Jovem disse ter sido novamente agredido e recebido e ameaças antes de ser apresentado na delegacia. Me trataram como se eu fosse um bandido. Sou trabalhador".

Vizinhos e testemunhas da invasão dizem que a PM reforçou o patrulhamento na região e que estão recebendo ameaças. Eles relatam medo da presença ostensiva dos PMs e disseram que um toque de recolher foi imposto pelos agentes ao comércio local. Eles afirmam que há policiais militares em frente à casa invadida no domingo e invadindo outras residências na região.

Eles [PMs] perceberam que as agressões tinham sido gravadas e continuaram a me agredir na viatura. Só falaram: 'Se o vídeo vazar, nós vamos voltar para te pegar'. É o que está acontecendo. A PM começou a passar de viatura na rua da minha casa e a perguntar quem fez a filmagem. Me trataram como se eu fosse um bandido. Sou trabalhador.

Motoboy vítima de agressão policial gravada

Procurada pelo UOL, a SSP-SP disse, em nota, que não compactua com desvios de conduta. Veja a íntegra do texto:

A Polícia Militar não compactua com excessos ou desvios de conduta. Todas as imagens relacionadas à ocorrência, incluindo as registradas pelas câmeras corporais dos policiais em serviço, serão rigorosamente analisadas pela Corregedoria da Polícia Militar e pela Polícia Civil, no inquérito instaurado pelo 75º DP (Jardim Arpoador). Constatada qualquer irregularidade, os envolvidos serão responsabilizados. As ações de policiamento preventivo e ostensivo na região seguem regularmente.