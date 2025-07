Alerta de tsunami no Pacífico após tremor de magnitude 8 perto do litoral russo

Um terremoto de magnitude 8 sacudiu, nesta terça-feira (29), a costa leste da Rússia, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o que desencadeou um alerta de tsunami no Oceano Pacífico.

O epicentro do terremoto foi localizado a cerca 136 km a leste da cidade de Petropavlovsk-Kamchatskiy, na península de Kamchatka, a uma profundidade de 19 km, segundo o USGS.

As autoridades japonesas advertiram para o risco de um tsunami de um metro atingir seu litoral.

"Não entrem no mar ou se aproximem da costa até que o alerta seja suspenso", advertiu a autoridade meteorológica.

O tsunami poderia alcançar os litorais de Rússia e Japão "nas três próximas horas", escreveu o centro de tsunamis americano, que também alertou sobre o perigo em partes da costa do Alasca e da ilha americana de Guam, no Pacífico.

Em 20 de julho, um terremoto de magnitude 7,4, seguido de numerosas réplicas, sacudiu essa mesma região, sem causar danos importantes.

A península de Kamchatka é o ponto de encontro das placas tectônicas do Pacífico e da América do Norte, o que torna esta região uma das áreas de maior atividade sísmica do planeta.

bur-ube-mlm/erl/cjc/rpr

© Agence France-Presse