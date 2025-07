Japão alerta para ondulações de tsunami de até um metro após terremoto na Rússia

Um tsunami de um metro de altura poderia alcançar o litoral do Japão após um terremoto de magnitude 8 no litoral em frente à península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, advertiu a agência meteorológica japonesa nesta quarta-feira (30, data local).

"Um alerta de tsunami foi emitido em 30 de julho às 08h37 [20h37 da terça-feira em Brasília]", indicou a autoridade meteorológica na rede social X, ao advertir que os "tsunamis ocorrerão repetidamente. Não entrem no mar ou se aproximem da costa até que o alerta seja suspenso".

