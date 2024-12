Sapateira com sete andares está por R$ 61: 'Linda e fácil de montar'

O Guia de Compras UOL descobriu um produto versátil que pode ser útil na sua casa: uma sapateira de sete andares, ideal para guardar calçados, mas que também pode servir como um organizador para armazenar diferentes itens. O produto está com desconto de 40%, custando R$ 61 na Shopee.

De acordo com o fabricante, essa sapateira é composta por tiras de metal em cada camada, com uma estrutura considerada leve e resistente. Confira a seguir informações sobre o produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção:

O que diz o fabricante sobre a sapateira?

Sapateira multifuncional com sete andares;

Também pode ser utilizada para organizar outros itens da casa;

Feita de aço inoxidável e plástico;

Dimensões: 23.5cm (largura) x 54.3cm (comprimento) x 1.29m (altura);

Cada prateleira é composta por tiras de metal, que cabem até 2 ou 3 pares de sapatos.

O que diz quem comprou?

Na Shopee, a sapateira tem 4 mil avaliações, com nota média de 4,6 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores revelaram vantagens da sapateira como tamanho, leveza e resistência.

Achei bonitinho, não tinha a opção de cor, achei que fosse preto, mas veio rosa. Os canos são fininhos em cada compartimento deve caber dois pares de sapato. Jessy

Sapateira linda, fácil de montar e cabe 2 pares de calçados em cada prateleira. Quando recebi a caixa achei muito leve, pensei que não seria resistente, mas me surpreendeu positivamente por ser bem resistente e lindinha, e deu certinho no espaço que tinha. Amei. Maclovia Rodrigues

Atendeu perfeitamente aos objetivos. É de fácil montagem, eu gostei muito da compra. Parece ser frágil, mas encaixando bem as peças, fica bem firme. Mércia

Chegou dentro do prazo, é supersimples de montar e muito elegante para colocar em qualquer lugar da casa, o material é muito bom e forte! Letícia Menezes

Pontos de atenção

Em contrapartida, alguns consumidores ficaram insatisfeitos principalmente com o material frágil e tamanho em cada prateleira. Veja os comentários avaliativos:

Produto relativamente bom, mas poderia ser mais barato porque é frágil. Ela bambeia demais, coloquei um prego pra poder colocar um arame e, assim, ficar mais firme. Iranilda

O produto vai me ajudar muito, pois ocupa pouco espaço, [...]. Cabe apenas dois pares e um pé por prateleira. Se fosse uns 10 cm mais largo seria perfeito. Naldo

A sapateira vai quebrar um galho. É fácil de montar, porém é um produto frágil. Não serve para colocar sapatos muito pesados. Simone

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.