Nadal perde na abertura das quartas de final da Copa Davis

Em seu último torneio como profissional, o espanhol Rafael Nadal abriu as quartas de final da Copa Davis com derrota para o holandês Botic Van de Zandschulp nesta terça-feira (19).

Van de Zandschulp fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em uma hora e 50 minutos na Martin Carpena Arena, em Málaga.

Esta é apenas a segunda derrota de Nadal em um jogo de simples pela Copa Davis, torneio em que o espanhol de 38 anos soma 29 vitórias. Também foi a primeira derrota diante de Van de Zandschulp, a quem já venceu duas vezes na carreira.

Dono de 22 títulos de Grand Slam e quatro da Copa Davis, Nadal não disputava um jogo oficial desde a derrota nas quartas de final do torneio olímpico de duplas nos Jogos de Paris, em 31 de julho.

"Provavelmente foi meu último jogo, perdi o primeiro e último. A decisão não cabe a mim, mas seu eu fosse o capitão colocaria outro jogador. Talvez a decisão mais fácil seja me trocar por Roberto [Bautista]", disse Nadal em entrevista coletiva após a partida.

Na sequência, Carlos Alcaraz venceu Tallon Griekspoor por 2 sets a 0, parciais de 7-6 (7/0) e 6-3, em uma hora e 25 minutos, e o confronto entre holandeses e espanhóis será decidido no jogo de desempate entre duplas.

A Espanha busca o sétimo título da Copa Davis, enquanto a Holanda tenta igualar ou melhorar sua melhor campanha, uma semifinal em 2001.

- Sem reação -

No primeiro set, Nadal foi rapidamente colocado em dificuldade por Van de Zandschulp em seus games de serviço.

Claramente menos ágil e eficiente do que nos seus melhores anos, o espanhol teve o saque quebrado no nono game e acabou derrotado no primeiro set por 6-4.

Na segunda parcial, Nadal foi quebrado novamente logo no primeiro e no quinto game e Van de Zandschulp abriu 4-1. Mas o ex-número 1 do mundo teve seu momento ao devolver uma das quebras e esboçar uma reação para levantar o público.

No entanto, o holandês conseguiu manter a vantagem construída para selar a vitória fechando o segundo set com o mesmo placar do primeiro.

"No início acho que nós dois estávamos nervosos com toda a multidão. É o que significa jogar contra Rafa na Espanha, ele é provavelmente o melhor atleta que o país já teve", Van de Zandschulp.

Quem passar entre Espanha e Holanda vai enfrentar na semifinal da Copa Davis o vencedor do duelo entre Alemanha e Canadá, que jogam na quarta-feira.

pm/dr/cb

© Agence France-Presse