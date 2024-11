Duas pessoas morrem e seis ficam feridas em tiroteio no centro de Orlando, nos EUA, diz mídia local

(Reuters) - Duas pessoas morreram e seis ficaram feridas em um tiroteio no centro da cidade de Orlando, no Estado norte-americano da Flórida, em meio às festividades do Halloween, informaram vários meios de comunicação locais nesta sexta-feira, acrescentando que um suspeito adolescente havia sido preso.

Pessoas com fantasias de Halloween ficaram na área do incidente enquanto a equipe de emergência atendia os feridos que estavam na rua, como mostra um vídeo postado no Instagram, verificado pela Reuters.

As pessoas feridas foram levadas ao hospital e estão estáveis, informou a mídia local.

O tiroteio aconteceu tarde da noite no distrito de entretenimento de Orlando, onde centenas de pessoas estavam comemorando o Halloween.

O chefe de polícia de Orlando, Eric Smith, disse em uma coletiva de imprensa que o suposto atirador, um rapaz de 17 anos, havia sido preso, informou a CNN.

Ele está sendo entrevistado por detetives, disse o chefe Smith.

"Ele praticamente entrou no centro da cidade, foi para a rua e fez o que fez", disse a mídia local americana Fox 13 Tampa Bay, citando o chefe de polícia.

O Departamento de Polícia de Orlando havia dito anteriormente em um post no X que estava conduzindo uma investigação de tiroteio no centro da cidade. O departamento não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

(Reportagem de Chandni Shah e Mrinmay Dey, em Bengaluru)