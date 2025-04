Califórnia recorre à Justiça para reverter as tarifas de Trump

A Califórnia impugnará nos tribunais as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, nesta quarta-feira (16), o governador do estado, o democrata Gavin Newsom.

Newson denunciou, em um vídeo publicado no X, "a autoridade unilateral reivindicada pelo governo Trump para impor o maior aumento de tributos da história moderna dos Estados Unidos".

Segundo a imprensa local, a lei na qual Trump se apoia para impor essas tarifas não o habilita a taxar as importações americanas de forma unilateral.

Apenas quatro países têm um PIB maior que o da Califórnia, por isso o estado considera que deveria ter voz e voto nas decisões sobre o comércio internacional.

"A Califórnia é o maior estado manufatureiro da nossa União, um dos maiores parceiros comerciais do mundo. Nenhum estado será mais afetado do que o estado da Califórnia", insistiu Newsom no X.

No início de abril, o governador já havia anunciado que esse estado do oeste dos Estados Unidos começará a negociar acordos comerciais com países de todo o mundo para não ser afetado pelas possíveis retaliações contra os produtos americanos.

Estado mais populoso do país, com 39 milhões de habitantes, a Califórnia representa 14% do PIB americano. Berço da tecnologia, também é o maior produtor manufatureiro e agrícola do país.

Sua economia depende estreitamente da relação com o México, o Canadá e a China, todos alvos de Trump desde seu retorno à Casa Branca no final de janeiro.

