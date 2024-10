Proibidão do freezer: 7 alimentos que não devem ser congelados

Quem nunca abriu o pote de sorvete que estava no congelador e se surpreendeu ao encontrar feijão? Congelar comida é uma ótima forma de manter a praticidade na cozinha e evitar jogar alimentos fora. Quando é colocada no freezer, a comida perde seu calor, o que retarda a ação dos micro-organismos que promovem sua deterioração —os micróbios se proliferam muito menos em temperaturas baixas. Isso quer dizer que ela dura que é uma beleza.

Mas você sabia que tem alimentos que não devem ser congelados? Em alguns casos, as baixas temperaturas fazem com que eles sofram alteração na sua textura, sabor e até nos valores nutricionais. Alguns exemplos são:

Maionese Verduras cruas Frituras Macarrão cozido Gelatina Ovo Queijos frescos (que contenham muita água, como Minas frescal)

As outras opções, de maneira geral, respondem bem ao congelamento e não correm o risco de ter uma perda significativa de nutrientes, se o processo for feito da maneira correta.

Qual o jeito certo de congelar

A higiene é o primeiro item que precisa ser levado em consideração. "É essencial lavar bem as mãos e os alimentos antes de iniciar o processo", afirma a nutricionista Janaina Vilhora. A seguir, veja dicas preciosas para um bom armazenamento:

Utilize embalagens apropriadas

O ideal é utilizar embalagens próprias para esse fim e verificar se estão bem fechadas. "Elas não permitem que o seu conteúdo entre em contato com o ar frio e seco do freezer, evita a passagem de aroma de uma para a outra e facilita a retirada da comida depois de congelada", explica a nutricionista Patricia Ramos.

Os recipientes de vidro com tampa também podem ser usados, assim como os saquinhos plásticos específicos para congelamento, mas é muito importante usar um sistema a vácuo ou tirar bem o ar de dentro deles.

Evite recipientes grandes

A armazenagem de pouco alimento para o tamanho do recipiente pode favorecer o acúmulo extra de gelo e dificultar na hora de descongelar apenas parte do conteúdo.

Identifique o conteúdo

Colocar etiquetas nos recipientes com no nome do alimento e a data do congelamento facilitará a identificação e a priorização de uso, evitando inclusive o consumo daqueles que passaram da validade recomendada.

Não lote seu freezer

Não encha demais o freezer, pois isso prejudica o seu trabalho, já que o ar gelado não tem muito espaço para circular.

Descongele na geladeira

Na hora do descongelamento, é aconselhável deixar a comida dentro da geladeira, ao invés de em cima da pia, pois isso diminui o risco de contaminação. E nunca devemos congelar novamente um item que foi descongelado, pois, ao entrar em contato com o ar do ambiente, há uma nova contaminação de micro-organismos, colocando a segurança alimentar em jogo, se ele voltar ao congelador.

*Com informações de reportagem publicada em 17/12/2020