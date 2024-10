Diretoria da Fundação Saúde renuncia após caso de órgãos com HIV no RJ

A diretoria da Fundação Saúde, responsável pela gestão da saúde pública no estado do Rio de Janeiro, renunciou, nesta segunda-feira (21), após o escândalo envolvendo o transplante de órgãos com HIV. Pelo menos seis pessoas foram infectadas com o vírus após a emissão de laudos errados pelo laboratório PCS LAB Saleme.

O que aconteceu

O governador Cláudio Castro aceitou a renúncia, confirmou ao UOL a Secom (Secretaria de Comunicação). "A medida amplia a transparência e assegura que não haja interferências nas apurações já determinadas pelo Governo do Estado", diz trecho do comunicado.

A estrutura da entidade é dividida em seis diretorias: executiva, administrativa e financeira, de recursos humanos, jurídica, planejamento e gestão e técnico-assistencial. O governo do Rio não detalhou as exonerações.

"A Secretaria de Estado de Saúde está empenhada em preservar a prestação dos serviços à população e, em breve, será anunciada a nova diretoria", acrescentou a Secom.

A diretoria da Fundação Saúde pediu o esclarecimento dos fatos. "Ciente de todo trabalho realizado ao longo dos últimos quatro anos, das inúmeras entregas no período, a diretoria deseja que todos os fatos sejam esclarecidos", diz trecho de nota enviada ao UOL.

Prisão

A Polícia Civil do RJ prendeu no domingo (20) uma mulher por suspeita de envolvimento na emissão de laudos errados pelo Laboratório PCS Saleme. A prisão faz parte da segunda fase da Operação Verum.

A operação visa cumprir, além da prisão, oito mandados de busca e apreensão, "a fim de robustecer a investigação em andamento".

A primeira fase da operação prendeu quatro pessoas: o médico Walter Ferreira, sócio do laboratório PCS Lab Saleme, e os funcionários Jacqueline Iris Bacellar de Assis, Cleber de Oliveira Santos e Ivanildo Ferreira dos Santos.

As investigações apontam que houve uma falha operacional no controle de qualidade aplicado nos testes, para diminuir custos. A análise das amostras deixou de ser realizada diariamente e se tornou semanal. Está em curso também inquérito que investiga o processo de contratação do laboratório pelo governo do estado.

Entenda o caso

Seis pacientes que receberam transplante de órgãos foram infectados pelo vírus no RJ. Os casos foram revelados pela rádio BandNews FM no último dia 11.

Exames feitos nos doadores apresentaram 'falso negativo'. Todos os testes foram realizados pela PCS LAB Saleme, de Nova Iguaçu (RJ), que havia sido contratada em caráter emergencial pela SES-RJ em dezembro. Novos exames feitos pelo Hemorio comprovaram, porém, que as amostras estavam infectadas com HIV.

Caso foi descoberto após paciente passar mal. Ele havia recebido um coração nove meses antes e chegou ao hospital com sintomas neurológicos, segundo a BandNews FM. Exames foram feitos, e o paciente teve diagnóstico positivo para HIV.

*com informações da Agência Brasil