Lucro do BofA supera as estimativas com forte atividade de banco de investimento e trading

Por Arasu Kannagi Basil e Nupur Anand

(Reuters) - O lucro do terceiro trimestre do Bank of America caiu, à medida que o banco pagou mais aos clientes para manter seus depósitos, mas o resultado superou as estimativas, impulsionado pela forte atividade em banco de investimento e trading.

As taxas de banco de investimento do BofA subiram 18% em comparação com o ano anterior, para 1,4 bilhão de dólares, fortalecidas por uma recuperação na atividade nos últimos meses, com uma maior confiança estimulando os clientes a emitir dívidas e ações.

O presidente-executivo do BofA, Brian Moynihan, chamou os resultados de "sólidos", citando crescimento nas taxas de banco de investimento, gestão de ativos e receita de vendas e trading.

A retomada das fusões e aquisições também impulsionou as taxas de consultoria, enquanto o corte de juros do Federal Reserve no mês passado pode estimular ainda mais o ambiente de negócios.

"Estamos otimistas em relação ao nosso pipeline", afirmou o diretor financeiro do banco, Alastair Borthwick, a jornalistas.

A receita de vendas e trading subiu 12%, para 4,9 bilhões de dólares, o décimo trimestre consecutivo de crescimento anual, com a negociação de ações subindo 18% e de renda fixa, moedas e commodities aumentando 8%.

O lucro líquido do segundo maior banco dos Estados Unidos caiu para 6,9 bilhões de dólares, ou 0,81 dólar por ação, em comparação com 7,8 bilhões de dólares, ou 0,90 dólar por ação, um ano antes.

Analistas, em média, esperavam que o BofA lucrasse 0,77 dólar por ação, segundo estimativas compiladas pela LSEG.

(Reportagem de Arasu Kannagi Basil, em Bengaluru, e Nupur Anand, em Nova York)