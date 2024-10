Nunes e Boulos fazem 1º debate do 2º turno, sem seguranças e com plateia

Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) participam nesta segunda-feira (14) do primeiro debate do segundo turno das eleições municipais em São Paulo. Diferentemente de encontros recentes, o confronto não terá a presença de seguranças armados a serviço dos candidatos.

O que aconteceu

Depois de estúdios vazios, o debate da Band terá uma plateia de assessores dos candidatos e 20 jornalistas. Um "lounge" também será montado pela emissora para acomodar outros convidados dos partidos e profissionais da imprensa. O encontro está marcado para as 22h30.

Candidatos terão 12 minutos para usar nas respostas como acharem melhor. Segundo a Band, eles poderão circular pelo cenário durante esse bloco. "Enquanto um estiver falando, o outro precisa evitar gestos bruscos ou reações que atrapalhem o raciocínio do adversário", afirma a emissora. Esse formato será repetido duas vezes ao longo do debate.

Nunes e Boulos também responderão perguntas feitas por jornalistas. Ao final, cada um deles terá dois minutos para suas considerações finais.

A estratégia de Nunes é divulgar o que fez durante sua gestão. Em debates passados, o candidato à reeleição apostou em bandeiras como o fim da fila para creches e a tarifa zero dos ônibus aos domingos. O previsto é que ele se mantenha nessa linha e só parta para o ataque caso o adversário faça acusações, dizem aliados.

Interlocutores de Boulos afirmam que a tônica de seu discurso será a "mudança" versus a "continuidade". O candidato tem dito que 70% dos eleitores de São Paulo votaram pela mudança do comando da prefeitura e que sua candidatura representa isso. Ele também deve fazer acenos aos eleitores de Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB).

Candidatos discordam em relação ao número de debates na reta final. Boulos afirma que Nunes foge dos encontros por temer mal desempenho e sugere que o rival esconde respostas. Já o emedebista diz que os confrontos tomam tempo demais e sugeriu que os veículos de imprensa realizem "pools" —encontros organizados por mais de um veículo— para se chegar ao limite de três debates.

Quais são os outros debates previstos?

UOL, Folha e RedeTV organizam debate na quinta-feira (17). O encontro está marcado para as 10h20 e deve ocorrer nos estúdios da sede da emissora, em Osasco. Nunes e Boulos confirmaram presença. A organização discute outros detalhes com as campanhas.

Previsto para sexta-feira (18), debate do SBT não tem realização confirmada pela emissora. O encontro foi marcado para as 11h30, mas a assessoria de imprensa não informou, até sexta-feira (11), se ele aconteceria.

A TV Record também deve promover um encontro com os candidatos no sábado (19). A emissora, porém, ainda confirmou a realização do encontro.

Como tradicionalmente acontece, a TV Globo encerra o ciclo de debates na sexta-feira (25), às vésperas do segundo turno. As campanhas confirmaram presença de Nunes e Boulos. O confronto é visto de forma estratégica por aliados pela visibilidade da emissora e a proximidade com o pleito.

Primeira pesquisa Datafolha do segundo turno mostra Nunes na liderança. De acordo com levantamento divulgado na quinta-feira (10), o candidato do MDB tem 55% das intenções de voto contra 33% do candidato do PSOL. Brancos e nulos representaram 10% e indecisos, 2%. A sondagem foi registrada com o número SP-04306/2024 na Justiça Eleitoral.