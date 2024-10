Prefeito é eleito em Olho d'Água do Borges (RN) com 1 voto de diferença

Do UOL, em São Paulo

Antonimar Amorim (União) foi eleito prefeito de Olho d'Água do Borges (RN) com apenas um voto de diferença de sua rival, segundo dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), neste domingo (6).

O que aconteceu

Disputa entre os dois únicos candidatos foi emocionante. Com 100% das urnas apuradas, Antonimar Amorim contabilizou 2.178 votos (ou 50,01%) contra 2.177 (ou 49,99%) de Laize Sales (PP). Outras 56 pessoas votaram nulo e 26, em branco.

Nas redes sociais, nem um dos dois havia se manifestado após o fechamento das urnas. Ontem, no entanto, o candidato de direita havia feito post no Facebook falando sobre multas e derrotas na Justiça.

Olho d'Água do Borge está a 328 km de distância de Natal. A população oficial é de 3.905 habitantes, segundo números que constam no site do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informou que até às 16h deste domingo (6) 2.651 urnas eletrônicas tiveram que ser substituídas devido a problemas nos equipamentos.

Para o pleito deste ano, o TSE disponibilizou 571.024 urnas eletrônicas. Os Tribunais Regionais Eleitorais têm 53.794 urnas de contingência para serem usadas nesses casos. Até o momento, apenas uma seção eleitoral precisou realizar o registro manual de votos.

Cármen Lúcia afirmou que a votação esteve de maneira tranquila. Segundo a presidente do TSE, as ocorrências foram todas dentro da normalidade. As forças de segurança já prenderam mais de 100 eleitores e 14 candidatos por crimes eleitorais neste domingo.