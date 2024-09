Itália perde jogo final, mas sai com vitória na Copa Davis

ROMA, 11 SET (ANSA) - Após vencer as duas partidas de simples contra o Brasil na Copa Davis, a Itália perdeu o terceiro e último confronto diante do oponente sul-americano pelo grupo A da competição, mas saiu com a vitória na primeira rodada.

A dupla Simone Bolelli e Andrea Vavassori esteve na frente do placar na Arena Unipol, em Bolonha, mas levou a virada de Rafael Matos e Marcelo Melo, que venceram por 2 sets a 1, com parciais de 7/6, 6/7 e 5/7.

A vitória dos brasileiros não impediu a derrota da seleção na rodada inaugural da chave A da Copa Davis, já que Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi superaram João Fonseca e Thiago Monteiro, respectivamente.

O próximo compromisso da Azzurra em Bolonha será na próxima sexta-feira (13), contra a Bélgica. O Brasil, por sua vez, voltará a jogar amanhã (12) diante da Holanda. (ANSA).

