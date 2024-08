Governo divulga caderno de provas do CNU; leia as questões

O governo divulgou os cadernos de prova do CNU (Concurso Nacional Unificado), realizado neste domingo (18).

O que aconteceu

Todos os cadernos de provas estão disponíveis online. Exames foram disponibilizadas na noite deste domingo no site do Ministério da Gestão e da Inovação em Segurança Pública.

Acesse as provas da manhã

Acessas as provas da tarde

Gabaritos oficiais serão divulgados na terça-feira (20). As notas da prova objetiva serão divulgadas em 8 de outubro. No dia 17, será a vez da prova discursiva.

Concurso Nacional Unificado foi realizado por 1 milhão de pessoas neste domingo. A taxa de abstenção foi de 50%, informou a ministra da Gestão, Esther Dweck. Segundo ela, a porcentagem está dentro do esperado para um concurso com grande número de inscritos.

Houve relatos de candidatos que se recusaram a devolver a prova. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, parte da banca aplicadora registrou a saída de pessoas do local de provas com o material, recusando-se a devolvê-lo ao fiscal. A regra prevê a eliminação em casos assim.

Alunos reclamaram do tempo curto na primeira etapa do concurso, que concentra 20 questões discursivas. A informação foi dada ao UOL pelo professor Luiz Rezende, coordenador do Qconcursos. "Um dos principais aspectos comentados pelos alunos é que o tempo de prova, de duas horas e meia, para 20 questões mais a discursiva, foi muito pesado", disse ele.