Wall Street fecha em leve baixa antes de balanços de grandes empresas de tecnologia

Por David French

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street fecharam em ligeira queda nesta terça-feira, desfazendo ganhos intradiários modestos nos últimos minutos de negociação, com investidores mudando seu foco para os resultados da Alphabet e da Tesla.

As duas empresas deram início aos resultados do grupo de ações conhecido como "Sete Magníficas" após o fechamento dos mercados, com ambas registrando números positivos de receita para o segundo trimestre.

A Tesla registrou um aumento surpreendente na receita, pois entregou mais veículos do que analistas esperavam, ajudada por cortes de preços e incentivos. A Alphabet, por sua vez, superou as estimativas de receita, impulsionada por um aumento nas vendas de publicidade digital e pela demanda saudável por seus serviços de computação em nuvem.

No entanto, antes da publicação dos números, a fabricante de veículos elétricos caiu 2%, com as ações da controladora do Google em alta de 0,1%.

Os lucros dos gigantes da tecnologia serão fundamentais para determinar se a tendência recorde de alta de 2024 poderá ser mantida ou se as ações dos Estados Unidos estão supervalorizadas. A questão de saber se a rotação das megacaps em favor de setores de baixo desempenho continuará também está na mente dos investidores.

O índice Russell 2000 de small-caps subiu 1% no dia.

Sobre a rotação para as ações de menor capitalização, Jack Janasiewicz, estrategista-chefe de portfólio da Natixis Investment Managers, disse que "o júri ainda não se pronunciou e precisamos de mais provas de que isso é sustentável, o que, mais uma vez, se resumirá aos balanços".

O Dow Jones caiu 0,14%, para 40.358,09 pontos. O S&P 500 perdeu 0,16%, para 5.555,74 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq teve variação negativa de 0,06%, para 17.997,35 pontos.

Oito dos principais setores do S&P terminaram no território negativo, sendo o índice de energia o de pior desempenho, com queda de 1,6%, uma vez que os preços do petróleo bruto dos EUA atingiram o menor nível em seis semanas.