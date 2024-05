Últimos dias para entregar o IR: veja quem é isento e não precisa declarar

Os contribuintes obrigados a declarar o Imposto de Renda 2024 têm até a próxima sexta-feira (31) para transmitir o documento sem pagar multa. Ainda assim, a declaração não é necessária para alguns grupos. Veja quais são os casos:

Quem recebeu menos de R$ 30.639,90 em rendimentos tributáveis, como salários, no ano passado.

Quem recebeu apenas rendimentos isentos, como dividendos, doações e heranças.

Quem recebeu apenas a aposentadoria e tem uma doença grave prevista em lei. Nesse caso, o pagamento da aposentadoria, que era tributável, vira isenta de IR.

Quem recebeu apenas benefícios de auxílio-doença e auxílio-acidente.

Aposentados e pensionistas com doença grave têm isenção

Além da isenção, aposentados e pensionistas com doença grave não são obrigados a apresentar a declaração. Regra vale se o único rendimento do contribuinte foi a aposentadoria ou pensão, até R$ 200 mil no ano. Esses aposentados com doenças graves também têm prioridade no recebimento da restituição.

Para obter a isenção, o contribuinte deve procurar o serviço médico da União. Profissionais devem ter certificação dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, preferencialmente o da fonte pagadora da aposentadoria ou pensão, para que o imposto já deixe de ser retido na fonte.

Se não for possível, o contribuinte deve entregar o laudo no órgão que faz o pagamento do benefício, e verificar o cumprimento das demais condições para a isenção .

José Carlos Fernandes da Fonseca, Supervisor Nacional do Imposto de Renda

Quais doenças permitem a isenção?

Dão direito à isenção do Imposto de Renda doenças como câncer, AIDS, problemas graves no coração, Parkinson e esclerose múltipla. Veja a lista da Receita Federal:

AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida)

Alienação mental

Cardiopatia grave (doença grave no coração)

Cegueira (inclusive monocular)

Contaminação por radiação

Doença de Paget em estados avançados (osteíte deformante)

Doença de Parkinson

Esclerose múltipla

Espondiloartrose anquilosante

Fibrose Cística (mucoviscidose)

Hanseníase

Nefropatia grave (doença grave nos rins)

Hepatopatia grave (doença grave no fígado)

Neoplasia maligna (câncer)

Paralisia irreversível e incapacitante

Tuberculose ativa

Portadores de moléstia profissional

Há determinadas doenças que geram a possibilidade de isenção. Regra é válida para casos de câncer (neoplasia maligna), e não demandam que se comprove a existência atual dos sintomas. Ou seja: o paciente que teve câncer e está remido da doença, ainda assim, goza do direito à isenção. O Superior Tribunal de Justiça entende que essa doença é incurável e demanda controle e cuidados médicos por toda a vida.

Isenção tem prazo de início e exceções

Em todos os casos, a isenção só vale a partir da aposentadoria ou do diagnóstico. Pessoas que nasceram com uma doença grave (como cegueira ou paralisia) ou que desenvolveram o problema ao longo da vida (como doenças psiquiátricas) têm direito à isenção do IR apenas a partir da aposentadoria.

Para pessoas que passaram a ter doença grave após a aposentadoria (como câncer e problemas cardíacos), a isenção conta a partir do diagnóstico. Se não for possível definir quando a doença começou, vale a data do requerimento ao INSS.

As pessoas que têm doença grave, mas ainda não se aposentaram, não têm direito à isenção. Quem já se aposentou e continua na ativa também não tem isenção.

Beneficiários de auxílio-doença ou auxílio-acidente são isentos

Em ambos, deixa de haver desconto do Imposto de Renda sobre os benefícios automaticamente após a concessão. O auxílio-doença é um benefício concedido ao trabalhador que fica temporariamente incapacitado de trabalhar, seja por doença ou acidente. Já o auxílio-acidente é um complemento à renda mensal do beneficiário do INSS que ficou sem trabalhar.

Se o único rendimento foi o auxílio, e o valor recebido no ano ficou abaixo de R$ 200 mil em rendimentos isentos (incluindo aposentadoria e pensão) não é necessário entregar a declaração. Mas mesmo quem só recebeu o auxílio precisa declarar caso tenha recebido mais de R$ 200 mil. O excedente entra na conta do imposto.

Aposentados acima de 65 anos têm isenção parcial

Outra hipótese de isenção é para aposentados e pensionistas com mais de 65 anos. A partir do aniversário, os idosos recebem um saldo extra por mês para abater do cálculo do Imposto de Renda.

Isenção é apenas parcial. O segurado pode abater R$ 1.903,98 por mês, ou seja, R$ 24.751,74 no ano, incluindo 12 meses e 13º salário. Além disso, essa isenção só pode ser usada na base de cálculo do imposto para abater os rendimentos isentos, como aposentadoria ou pensão, e não para rendimentos tributáveis, como aluguéis e salários.

Sobre a obrigação de declarar e o limite da isenção, vale o mesmo raciocínio. Se o contribuinte recebeu mais de R$ 200 mil no ano em rendimentos isentos, como aposentadoria ou pensão, deve declarar, e o excedente entra no cálculo do Imposto de Renda.

UOL consultou Ana Whitaker Piza, especialista em consultoria tributária estratégica, Wesley Santiago, especialista em tributos e impostos da Macro Contabilidade e Consultoria, e Beatriz Lameira Carrico Nimer, doutora em Direito do Estado pela USP e professora na PUC/SP e na EPD.