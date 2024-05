Ministro da Defesa da Itália recebe alta após dores no peito

ROMA, 25 MAI (ANSA) - O ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, internado após ter sentido um mal-estar geral durante o Conselho Supremo de Defesa desde o último dia 21 de maio, recebeu alta médica nesta sexta-feira (24).

Crosetto estava no hospital San Carlo di Nancy para tratar um novo episódio de pericardite, inflamação na membrana que recobre o coração.

"Os exames clínicos confirmaram que se tratou de um novo episódio de pericardite - inflamação na membrana que recobre o coração - que se apresentou de forma muito mais dolorosa que o episódio anterior e, como então, sem implicações cardíacas", afirmou o governo italiano no último boletim.

O ministro, um dos principais membros do partido de direita Irmãos da Itália (FdI), da primeira-ministra Giorgia Meloni, foi levado ao hospital San Carlo di Nancy, em Roma, depois de se sentir mal durante uma reunião do Conselho Supremo de Defesa no palácio presidencial. Ele teria sentido fortes dores no peito.

Em fevereiro passado, Crosetto já havia sido tratado de um caso de pericardite no mesmo hospital. "Passada a fase aguda da dor, a pericardite é tratada como uma infecção normal, com terapia anti-inflamatória", declarou o chefe da cirurgia cardíaca de San Carlo di Nancy, Giuseppe Speziale. (ANSA).

