Orbán acusa UE e Otan de preparação para entrar em guerra

ROMA, 24 MAI (ANSA) - O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, declarou nesta sexta-feira (24) que a União Europeia está fazendo preparativos para a entrada na guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

"O que está acontecendo hoje em Bruxelas e Washington, ou atualmente mais em Bruxelas, está criando o clima para um eventual conflito militar, que poderíamos até descrever como uma preparação para a entrada em guerra da Europa", afirmou, citado pela agência húngara Mti.

O primeiro-ministro acrescentou que em Bruxelas estão em andamento os preparativos pelos grupos de trabalho sobre como a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) pode participar do conflito.

Segundo ele, o país está trabalhando para "redefinir" seu status de membro dentro da OTAN para potencialmente permitir que o país se abstenha do crescente apoio da aliança militar à Ucrânia.

"Nossos advogados e oficiais estão trabalhando para ver como a Hungria pode manter sua adesão de forma a não ter que participar de ações da OTAN fora do território da OTAN", disse Orbán. (ANSA).

