Lira prorroga até quarta dispensa de presença física para deputados do RS

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), prorrogou até quarta-feira (29) a dispensa de presença obrigatória para deputados do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Os parlamentares estão dispensados de registro biométrico na Câmara. A prorrogação foi publicada nesta sexta-feira (24) no Diário Oficial da Casa. O prazo anterior era até hoje.

Liberação permite que deputado participem de sessões e reuniões remotamente. O texto é assinado por Lira.

Cidades do RS ainda sofrem com ruas alagadas

Chuvas começaram a atingir o estado no final de abril. Os primeiros municípios afetados foram os da região serrana do estado, na região do Vale do Taquari.

Em maio, temporal chegou à região metropolitana de Porto Alegre. As chuvas deixaram várias cidades da região com enchentes. O aeroporto Salgado Filho, na capital, teve suas atividades suspensas.

Moradores acumulam perdas em cheias que já duram 22 dias na capital gaúcha. A oito dias do final do mês, maio também caminha para ser oficialmente o mais chuvoso da história de Porto Alegre. Acumulado do mês é de 461 mm, segundo dados registrados até as 15h de ontem pelo Instituto Nacional de Meteorologia.