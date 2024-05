EXCLUSIVO-Chefe do Banco Mundial está aberto a administrar fundo do G7 para Ucrânia

Por David Lawder

STRESA, Itália (Reuters) - O presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, disse à Reuters nesta sexta-feira que está "absolutamente" aberto à ideia de administrar um fundo para a Ucrânia que garantiria um empréstimo do G7 ao país devastado pela guerra com base nos ganhos dos ativos russos congelados, pelo menos para fins não militares.

Banga, que está participando de uma reunião dos ministros das Finanças do Grupo dos Sete, disse em uma entrevista que o Banco Mundial tem ampla experiência na gestão de fundos de doadores não militares semelhantes, incluindo um para o Afeganistão, e poderia "replicar" esse trabalho para um empréstimo à Ucrânia.

Falando à margem da reunião no norte da Itália, Banga disse que não foi contactado pelo Tesouro dos Estados Unidos ou pelos governos do G7 sobre o assunto, mas que estaria preparado para fazê-lo. Ele disse que não faz parte das discussões do G7 sobre o financiamento da Ucrânia.

"Tudo o que sei é que, se eles decidirem nos dar o fundo, eu estarei pronto? Sim", disse Banga. "Eu posso administrar um fundo desse tipo. Eu preciso de salvaguardas, preciso ter certeza de que nosso pessoal entenderá como usá-lo."