Cannes conta com chefs estrelados para renovar sua oferta gastronômica

Do argentino Mauro Colagreco à lendária mesa do júri do hotel Martínez, Cannes busca atrair chefs famosos e renovar sua proposta gastronômica.

A fama do prestigiado festival de cinema era que de se comia rápido, caro e mal, em meio aos compromissos para fechar compras de filmes ou contratos de produção.

Mas a renovação chegou também aos restaurantes desta cidade da Riviera Francesa, que também é um destino de luxo durante o resto do ano.

Mauro Colagreco estreou no primeiro dia de concurso no local mais movimentado de Cannes, o Terrasse d'Albane, na cobertura do hotel JW Marriott, com uma vista espetacular da baía e da praia.

Convidado a pilotar os fogões no terraço, onde as estrelas se divertem todas as noites a salvo dos paparazzi, Colagreco propõe uma cozinha ultralocal, com frutos do mar frescos, a sua conhecida flor de abobrinha recheada e sobremesas da sua infância argentina, como o pudim de doce de leite.

Colagreco é o fundador do restaurante Mirazur, com três estrelas Michelin, localizado em Menton, perto do Mônaco, que utiliza produtos da sua própria horta.

No Terrasse d'Albane, o desafio é considerável.

"É preciso que os pratos saiam rápido, as pessoas não ficam mais de uma hora. Às vezes têm dois almoços. Consomem uma entrada em outro lugar e o prato principal no meu restautrante. É bastante intenso", explica à AFP.

Os clientes lhe pedem selfies incessantemente.

"Sou uma pessoa que gosta de ter os pés no chão, não tenho vontade de virar personagem, quero continuar sendo Mauro", afirma o chef.

- Um menu no roteiro -

Jean Imbert, que há um ano assumiu a cozinha do lendário hotel Martinez, apresentou nesta edição a sua nova versão do La Palme d'Or, um restaurante gastronômico e com temática cinematográfica.

"Conheço bem os truques de Cannes", explica à AFP Jean Imbert, que não perdeu um festival desde a adolescência.

Neste restaurante com outra esplanada imponente, Imbert serve um menu que é um mergulho na baía de Cannes: peixes locais, camarão cru, gravlax de salmonete com aioli e limão congelado de sobremesa. O menu é apresentado como um roteiro.

Em uma parede do terraço, atrás de uma vitrine, estão expostos itens como os calções de boxe do filme "Touro Indomável", os óculos de Leonardo DiCaprio em "O Lobo de Wall Street" e uma cópia do roteiro de "ET".

- Cozinha na praia -

Produtores, atores, diretores, políticos, diplomatas, estrelas da televisão, da moda e das redes sociais realizam almoços de negócios em Cannes durante quinze dias. E todos querem que tenham vista para o mar.

Mas a oferta é necessariamente limitada.

Os jovens do restaurante Vecchio, Gianmarco Gorni e Hubert "Hub" Niveleau, que se estabeleceram no moderno Perchoir de Paris, aproveitaram a oportunidade quando foram chamados para criar uma cozinha temporária em uma praia particular.

"A praia é um grande desafio: a equipe, o local, o público..." explica o chef italiano Gianmarco Gorni.

No Vecchio, os clientes pagam cerca de 100 euros (R$ 556) pelo espaguete com lagosta, embora haja uma versão mais acessível, com amêijoas.

dar-jz/es/an/jb

© Agence France-Presse