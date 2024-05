Wall Street fecha em baixa por realização de lucros

A Bolsa de Nova York fechou em baixa nesta quarta-feira (22) devido a realizações de lucros após alguns recordes.

Antes dos resultados da Nvidia, que após o fechamento publicou números superiores aos esperados pelo mercado, o Dow Jones caiu 0,51%, o Nasdaq, 0,18%, e o S&P 500, 0,27%.

O recuo "começou realmente após a publicação das minutas do Fed" (Federal Reserve, o banco central americano), apontou Patrick O'Hare, da Briefing.com.

Os extratos das atas, conhecidos como "minutas", do Comitê de Mercado Aberto ou Comitê de Política Monetária do Fed mostram que seus diretores entendem que os "dados recentes não aumentaram a confiança de que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção a 2%".

Isso os levou a concluir que "levará mais tempo do que o antecipado" para se sentirem confiantes em uma moderação dos aumentos de preços, segundo o texto.

Alguns membros do Fed até mencionaram sua disposição para "endurecer ainda mais a política" monetária, ou seja, elevar mais as taxas de juros.

Mas em 1º de maio, após a reunião do comitê, o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que embora fosse necessário "mais tempo do que o esperado" para confiar na queda da inflação nos Estados Unidos, também era "pouco provável" que houvesse um novo aumento das taxas.

Este resumo da reunião "não disse nada que já não soubéssemos", de acordo com Patrick O'Hare.

Os operadores aproveitaram para realizar alguns lucros "após uma forte alta" do mercado e antes dos dados da Nvidia.

A gigante americana de semicondutores superou mais uma vez, por ampla margem, as expectativas para o primeiro trimestre de seu exercício fiscal, confirmando que o impulso da inteligência artificial (IA) generativa continua.

O grupo obteve um lucro líquido de US$ 14,9 bilhões (R$ 76,7 bilhões), 628% acima do lucro do mesmo período no ano anterior, segundo um comunicado divulgado nesta quarta-feira.

A receita da empresa foi de US$ 26 bilhões (R$ 133,8 bilhões) no período considerado.

A Nvidia também anunciou um desdobramento por 10 de suas ações que será concretizado no dia 7 de junho, uma decisão que tornará seus títulos mais acessíveis.

As ações da fabricante subiam 3% para quase US$ 980 cada nas transações eletrônicas fora do horário regular.

tu/pta/mr/mel/ic/am

© Agence France-Presse