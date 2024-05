Tropas da Rússia tentam avançar sobre Kharkiv

ROMA, 10 MAI (ANSA) - As tropas da Rússia tentam avançar sobre a província de Kharkiv, no leste da Ucrânia e que abriga a segunda maior cidade do país.

Segundo uma fonte militar citada pelo jornal britânico The Guardian, os soldados de Moscou cruzaram a fronteira e ganharam um quilômetro de terreno em direção ao município de Vovchansk, situado a cerca de 70 quilômetros da cidade de Kharkiv.

O objetivo seria avançar pelo menos 10 quilômetros para estabelecer uma "zona de amortecimento" na divisa entre os dois países.

No entanto, o governador da província de Kharkiv, Oleg Syniehubov, afirmou que as incursões russas na região foram rechaçadas e que as tropas ucranianas "mantiveram suas posições".

Ainda assim, ele reconheceu que Moscou "intensificou os bombardeios, principalmente em Vovchansk", com ataques durante "toda a madrugada".

Unidades de reserva foram enviadas a Kharkiv para reforçar o contingente da Ucrânia na região. (ANSA).

