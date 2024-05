Youtuber é morto a facadas por outro youtuber durante live na Coreia do Sul

Um homem de 50 anos foi morto a facadas durante uma transmissão ao vivo no YouTube, em frente a um tribunal na cidade de Busan, no sudeste da Coreia do Sul.

Segundo a agência Yonhap, o ataque ocorreu em frente ao Tribunal Distrital de Busan, no momento em que a vítima fazia uma live, e foi cometido por outro youtuber, cuja identidade não foi revelada.

O agressor, também de 50 anos, fugiu do local em um veículo após o crime, mas foi detido pela polícia duas horas depois na cidade de Gyeonngju, a cerca de 70 quilômetros de Busan.

As autoridades locais apontam que os dois se conheciam e tinham um relacionamento conflitante. No entanto, as causas do crime são desconhecidas até o momento.

Após o esfaqueamento, o suspeito fez três publicações em seu canal na plataforma de vídeos, que tem cerca de 8 mil inscritos.

Na primeira postagem, ele pediu desculpas, demonstrando ressentimento em relação a um indivíduo que, em sua opinião, "prejudica a felicidade dos outros". Já na última informou sobre sua prisão em Gyeongju, lamentando "por não poder ver o oceano" e expressando gratidão aos seus seguidores. (ANSA).