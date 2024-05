Padilha: Expectativa é que STF dê prazo para governo apresentar compensação para desoneração

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta quinta-feira, 9, que a expectativa é que o Supremo Tribunal Federal (STF) dê um prazo para o governo apresentar a fonte de compensação para a desoneração da folha de pagamento.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aceitou uma proposta de reoneração gradual, após a Corte ter suspendido de forma liminar os efeitos da desoneração a pedido do governo.

"Na medida em que o Supremo homologue esse acordo, provavelmente, a nossa expectativa é que o Supremo aponte para o governo a necessidade de encaminhar qual é a fonte de compensação, porque a base da liminar é essa", declarou Padilha, após reunião com Haddad e com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).