'Distribuir todo mundo': como está sendo evacuação total de Eldorado do Sul

A cidade de Eldorado do Sul, localizada na região metropolitana de Porto Alegre, está tomada pela água e, por isso, uma evacuação total é necessária.

O que se sabe sobre evacuação total na cidade

A cidade está recebendo ajuda de outros municípios para conseguir abrigar a população que foi evacuada, segundo o prefeito Ernani de Freitas (PDT) .

Eu estou tentando agora transferir essas pessoas até os municípios do litoral. Alguns prefeitos dessas a cidades me ofereceram abrigo, ficaram de me mandar até ônibus. As coisas estão se encaminhando. Ernani de Freitas (PDT), prefeito de Eldorado do Sul, ontem à rádio Guaíba

Seis cidades estão recebendo pessoas de Eldorado do Sul até o momento: Guaíba, Mariana Pimentel, Sertão Santana, Barra do Ribeiro, Porto Alegre e Gravataí.

O transporte das pessoas está sendo feito por helicópteros, ônibus e até caminhões. Ao UOL, o prefeito disse que há uma força tarefa para resgate e evacuação dos desabrigados.

Levamos todo mundo que conseguimos para cima da BR-290. Dali, começamos a distribuir todo mundo para cidades vizinhas, Gravataí, Porto Alegre e outras. A gente leva para lugar fixo, em abrigos das prefeituras, embarca e manda. O transporte é feito por helicóptero, por ônibus, por caminhão, do jeito que dá. O objetivo é levar todo mundo para onde tem segurança e sem largar ninguém. Ernani de Freitas (PDT), prefeito de Eldorado do Sul

Uma das tenentes da Defesa Civil do Rio Grande do Sul contou ao UOL que todas as pessoas da região metropolitana estão sendo deslocadas para cidades diferentes.

Muitas estão sendo abrigadas nessas regiões e elas estão recebendo suporte. Há notícias de pessoas, inclusive, que querem voltar para Eldorado do Sul, mas a condição é muito grave. Está totalmente alagada. Sabrina Ribas, tenente da Defesa Civil do RS

Prefeito disse que a água alagou 100% do centro da cidade, que está sem energia elétrica, sem água, além do aumento de saques. Uma jovem que vive na região conseguiu registrar momentos de tensão durante a enchente que atingiu a cidade.

A previsão é que a cidade permaneça alagada pelos próximos dez dias. A prefeitura ainda apela para suporte aéreo e apoio com embarcações e jet-skis

Eldorado do Sul está situada na região metropolitana de Porto Alegre e está em área de preservação ambiental do Delta do Jacuí. O município possui 42.490 mil habitantes, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2021.

Defesa Civil pede ajuda

Eldorado do Sul pede ajuda de doações em seu site oficial e nas redes sociais. Os interessados podem levar as doações para o Clube Itapeva, na Rua Avaré, 90, Jardim Flores, em Porto Alegre, das 8h às 17h. Itens necessários:

Sacos plásticos de lixo

Água potável

Itens de higiene pessoal: pasta de dente, escova, lenços umedecidos

Fraldas infantis e geriátricas

Álcool em gel

Gatorade

Sanduíches e marmitas

Repelente e protetor solar

Alimentos de consumo rápido que não estraguem

Colchões e cobertores